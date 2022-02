Visite des quartiers de Biarritz – L’Eglise Saint Martin et son vieux cimetière Biarritz, 12 mars 2022, Biarritz.

Visite des quartiers de Biarritz – L’Eglise Saint Martin et son vieux cimetière Rue Broquedis Musée Historique de Biarritz Biarritz

2022-03-12 10:00:00 – 2022-03-12 Rue Broquedis Musée Historique de Biarritz

Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Visite organisée par le Musée Historique de Biarritz et commentée par Jean Loup Ménochet, historien d’art.

C’est un lieu saisissant de sérénité, tout contre les hauts murs de l’antique église. Ici, le vert gazon et quelques vieux ifs nous rappellent la douce atmosphère des cimetières anglais… Au cimetière de Biarritz, le carré des sujets de sa gracieuse majesté semble bien gardé par les marins du pays, en rang, bien ordonnés dans le carré d’à côté ! Ici le repos des justes se moque bien des querelles des vivants et nous raconte, de la plus simple des sépultures à la plus monumentale des chapelles, la belle histoire d’une ville cosmopolite !

Avec visite intérieure de l’église .

Départs 10h, lieux de RDV donnés sur inscription. Durée : 2h (20 personnes par groupe maximum) Visites dans le respect des règles sanitaires en vigueur – Port du masque obligatoire.

Visite organisée par le Musée Historique de Biarritz et commentée par Jean Loup Ménochet, historien d’art.

C’est un lieu saisissant de sérénité, tout contre les hauts murs de l’antique église. Ici, le vert gazon et quelques vieux ifs nous rappellent la douce atmosphère des cimetières anglais… Au cimetière de Biarritz, le carré des sujets de sa gracieuse majesté semble bien gardé par les marins du pays, en rang, bien ordonnés dans le carré d’à côté ! Ici le repos des justes se moque bien des querelles des vivants et nous raconte, de la plus simple des sépultures à la plus monumentale des chapelles, la belle histoire d’une ville cosmopolite !

Avec visite intérieure de l’église .

Départs 10h, lieux de RDV donnés sur inscription. Durée : 2h (20 personnes par groupe maximum) Visites dans le respect des règles sanitaires en vigueur – Port du masque obligatoire.

+33 5 59 24 86 28

Visite organisée par le Musée Historique de Biarritz et commentée par Jean Loup Ménochet, historien d’art.

C’est un lieu saisissant de sérénité, tout contre les hauts murs de l’antique église. Ici, le vert gazon et quelques vieux ifs nous rappellent la douce atmosphère des cimetières anglais… Au cimetière de Biarritz, le carré des sujets de sa gracieuse majesté semble bien gardé par les marins du pays, en rang, bien ordonnés dans le carré d’à côté ! Ici le repos des justes se moque bien des querelles des vivants et nous raconte, de la plus simple des sépultures à la plus monumentale des chapelles, la belle histoire d’une ville cosmopolite !

Avec visite intérieure de l’église .

Départs 10h, lieux de RDV donnés sur inscription. Durée : 2h (20 personnes par groupe maximum) Visites dans le respect des règles sanitaires en vigueur – Port du masque obligatoire.

Musée Historique de Biarritz

Rue Broquedis Musée Historique de Biarritz Biarritz

dernière mise à jour : 2022-01-21 par