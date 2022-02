Visite des quartiers de Biarritz – La pointe du Heissart Biarritz, 9 avril 2022, Biarritz.

Visite organisée par le Musée Historique de Biarritz et commentée par Jean Loup Ménochet, historien d’art.

Eperon découpé qui s’élance dans l’Atlantique, la Pointe du Heissart, mieux connue sous le nom de cap Saint Martin offre l’un des plus beaux points de vue sur le Golfe de Gascogne. Le site jouit aussi d’une histoire extraordinaire, l’une des plus riches de la ville, et qui justifie à elle seule l’exploration intégrale des lieux. Au-delà des barrières actuelles, nous découvrirons, en toute sécurité, les arches spectaculaires du paléo-karst et les grottes archéologiques, les audacieux balcons suspendus des falaises et sous les ruines de l’ancienne pêcherie, la fabuleuse histoire de l’usine houlomotrice

Départs 10h, lieux de RDV donnés sur inscription. Durée : 2h (20 personnes par groupe maximum) Visites dans le respect des règles sanitaires en vigueur – Port du masque obligatoire.

