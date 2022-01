Visite des quartiers de Biarritz – La Negresse ou Lanegresse ? Biarritz Biarritz Catégories d’évènement: Biarritz

Pyrénées-Atlantiques

Visite des quartiers de Biarritz – La Negresse ou Lanegresse ? Biarritz, 12 février 2022, Biarritz. Visite des quartiers de Biarritz – La Negresse ou Lanegresse ? Rue Broquedis Musée Historique de Biarritz Biarritz

2022-02-12 10:00:00 – 2022-02-12 Rue Broquedis Musée Historique de Biarritz

Biarritz Pyrénées-Atlantiques Biarritz Visite organisée par le Musée Historique de Biarritz et commentée par Jean Loup Ménochet, historien d’art. Au-delà des polémiques, au-delà des manifestations politiques ou des repentirs légitimes, que savons-nous vraiment de ce sympathique quartier ? Né d’une voie ferrée, éventré par un viaduc en béton, c’est aujourd’hui un des enjeux majeurs de la transition réussie de Biarritz « ville durable ». Départs 10h, lieux de RDV donnés sur inscription. Durée : 2h (20 personnes par groupe maximum) Visites dans le respect des règles sanitaires en vigueur – Port du masque obligatoire. Visite organisée par le Musée Historique de Biarritz et commentée par Jean Loup Ménochet, historien d’art. Au-delà des polémiques, au-delà des manifestations politiques ou des repentirs légitimes, que savons-nous vraiment de ce sympathique quartier ? Né d’une voie ferrée, éventré par un viaduc en béton, c’est aujourd’hui un des enjeux majeurs de la transition réussie de Biarritz « ville durable ». Départs 10h, lieux de RDV donnés sur inscription. Durée : 2h (20 personnes par groupe maximum) Visites dans le respect des règles sanitaires en vigueur – Port du masque obligatoire. +33 5 59 24 86 28 Visite organisée par le Musée Historique de Biarritz et commentée par Jean Loup Ménochet, historien d’art. Au-delà des polémiques, au-delà des manifestations politiques ou des repentirs légitimes, que savons-nous vraiment de ce sympathique quartier ? Né d’une voie ferrée, éventré par un viaduc en béton, c’est aujourd’hui un des enjeux majeurs de la transition réussie de Biarritz « ville durable ». Départs 10h, lieux de RDV donnés sur inscription. Durée : 2h (20 personnes par groupe maximum) Visites dans le respect des règles sanitaires en vigueur – Port du masque obligatoire. Musée Historique de Biarritz

Rue Broquedis Musée Historique de Biarritz Biarritz

dernière mise à jour : 2022-01-21 par OT Biarritz

Détails Catégories d’évènement: Biarritz, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Biarritz Adresse Rue Broquedis Musée Historique de Biarritz Ville Biarritz lieuville Rue Broquedis Musée Historique de Biarritz Biarritz

Biarritz Biarritz https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/biarritz/