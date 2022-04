Visite des Prisons Royales Chevreaux, 1 juillet 2022, Chevreaux.

Sur la trace des contrebandiers du XVIIIe siècle ! Suivez le parcours d’un détenu pour contrebande et laissez-vous entrainer du corps de garde jusqu’aux cachots… En arpentant les couloirs des prisons et en descendant les escaliers qui mènent aux cachots vous découvrirez l’histoire des contrebandiers de sel, tabac et d’étoffes rattrapés par la Justice des Gabelles… Une visite guidée passionnante dans un lieu singulier et unique en plein cœur de Saint-Amour. Achevé en 1741, ce bâtiment a une double fonction : auditoire et prison. Après la Révolution, l’établissement sert de prison de passage pour les détenus allant de Lons-le-Saunier à Bourg-en-Bresse à pied. La prison est désaffectée en 1869.

En juillet et août, visites les mercredis, jeudis, vendredis de 14h à 18h (dernier départ à 17h). Le dimanche de 15h à 18h (dernier départ à 17h). Visite de groupe sur réservation toute l’année. Ouverture lors des Journées du Patrimoine.

dernière mise à jour : 2022-02-17 par