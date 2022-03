Visite des potagers du monde au printemps Jardins du Muséum à Borderouge Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Embarquez pour un voyage dépaysant en déambulant dans les Potagers du Monde ! Découvrez plus de 700 espèces de plantes alimentaires cultivées et exposées dans les potagers d’Asie, d’Afrique, d’Amérique, d’Europe et des Tropiques. Des potagers thématiques autour des sucreries, des aromatiques, des boissons alcoolisées complètent cette présentation. **Avec** des médiateurs **Sur inscription à l’accueil, dans la limite des places disponibles, maximum 10 personnes.** Cette visite est accessible au public en situation de handicap mental, cognitif et psychique. Inscription uniquement pour les publics en situation de handicap [[museum.accessibilite@toulouse-metropole.fr](mailto:museum.accessibilite@toulouse-metropole.fr)](mailto:museum.accessibilite@toulouse-metropole.fr) _Crédit photo : ©Christian Nitard_ A partir de 7 ans, inclus dans le billet d’entrée des Jardins du Muséum Jardins du Muséum à Borderouge 24 Avenue Maurice Bourges-Maunoury, 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne

