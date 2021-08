Divatte-sur-Loire Les Ponts de Mauves Divatte-sur-Loire, Loire-Atlantique Visite des Ponts de Mauves et de la Pinsonnière rénovés Les Ponts de Mauves Divatte-sur-Loire Catégories d’évènement: Divatte-sur-Loire

le dimanche 19 septembre à 10:00

Construits en 1882, détruits en partie en 1940, puis en 1944, reconstruits en 1947, ils ont été complètement refaits et agrandis avec 2 passerelles piétons et vélos de chaque côté en 2020. Nous proposons une rétrospective des principaux événements de ces ponts à travers une quarantaine de panneaux informatifs, disposés tout le long des passerelles. Vous profiterez également d’un magnifique spectacle sur la Loire. Le pont de Mauves fait 570 mètres de long et celui de la Pinsonnière 136 mètres. Découverte des Ponts de Mauves rénovés Les Ponts de Mauves D31 sur la Loire 44450 Divatte-Sur-Loire Divatte-sur-Loire Loire-Atlantique

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

