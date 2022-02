Visite des petits fermiers – Ferme-musée du Cotentin Sainte-Mère-Église Sainte-Mère-Église Catégories d’évènement: Manche

Visite des petits fermiers – Ferme-musée du Cotentin Sainte-Mère-Église, 26 avril 2022, Sainte-Mère-Église. Visite des petits fermiers – Ferme-musée du Cotentin Sainte-Mère-Église

2022-04-26 14:30:00 – 2022-04-26

Sainte-Mère-Église Manche Sainte-Mère-Église Visite spéciale enfants. Découverte des animaux de basse-cour de la ferme-musée.

musee.sainte-mere@musee.fr +33 2 33 95 40 20 http://patrimoine.manche.fr/

