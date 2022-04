Visite des petits fermiers – Ferme-musée du Cotentin

Visite des petits fermiers – Ferme-musée du Cotentin, 30 août 2022, . Visite des petits fermiers – Ferme-musée du Cotentin

2022-08-30 10:30:00 10:30:00 – 2022-08-30 Visite spéciale enfants. Découverte des animaux de basse-cour de la ferme-musée : poules, canards, oies, lapins, mais aussi chèvres et ânes du Cotentin.

Supplément activité 1.80€/pers en plus de l’entrée au musée. Sur réservation. Visite spéciale enfants. Découverte des animaux de basse-cour de la ferme-musée : poules, canards, oies, lapins, mais aussi chèvres et ânes du Cotentin.

Supplément activité 1.80€/pers en plus de l’entrée au musée. Sur réservation. Visite spéciale enfants. Découverte des animaux de basse-cour de la ferme-musée : poules, canards, oies, lapins, mais aussi chèvres et ânes du Cotentin.

Supplément activité 1.80€/pers en plus de l’entrée au musée. Sur réservation. dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville