Visite des petits chevaliers Lieu dit Kergroadez Brélès OT IROISE BRETAGNE Brélès Catégories d’Évènement: Brélès

Finistère

Visite des petits chevaliers Lieu dit Kergroadez, 15 février 2023, Brélès OT IROISE BRETAGNE Brélès. Visite des petits chevaliers Château de Kergroadez Lieu dit Kergroadez Brélès Finistere Lieu dit Kergroadez Château de Kergroadez

2023-02-15 – 2023-02-15

Lieu dit Kergroadez Château de Kergroadez

Brélès

Finistere Brélès Organisée de façon ludique, et uniquement pour les filles et les garçons entre 6 et 10 ans. Costumés, les enfants parcourent les salles du château et traversent des épreuves pour devenir de preux chevaliers. Sur réservation. contact@kergroadez.fr +33 6 49 70 97 40 http://kv2.kergroadez.fr/ Lieu dit Kergroadez Château de Kergroadez Brélès

dernière mise à jour : 2023-02-03 par OT IROISE BRETAGNE

Détails Catégories d’Évènement: Brélès, Finistère Autres Lieu Brélès Adresse Brélès Finistere OT IROISE BRETAGNE Lieu dit Kergroadez Château de Kergroadez Ville Brélès OT IROISE BRETAGNE Brélès lieuville Lieu dit Kergroadez Château de Kergroadez Brélès Departement Finistere

Brélès Brélès OT IROISE BRETAGNE Brélès Finistere https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/breles-ot-iroise-bretagne-breles/

Visite des petits chevaliers Lieu dit Kergroadez 2023-02-15 was last modified: by Visite des petits chevaliers Lieu dit Kergroadez Brélès 15 février 2023 Brélès, Finistère Château de Kergroadez Lieu dit Kergroadez Brélês Finistère finistère Lieu dit Kergroadez Brélès OT IROISE BRETAGNE

Brélès OT IROISE BRETAGNE Brélès Finistere