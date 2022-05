Visite des petits chevaliers Brélès, 20 juillet 2022, Brélès.

Organisée de façon ludique, et uniquement pour les filles et les garçons entre 6 et 10 ans. Costumés, les enfants parcourent les salles du château et traversent des épreuves pour devenir de preux chevaliers. Sur réservation.

contact@kergroadez.fr +33 6 49 70 97 40 http://kv2.kergroadez.fr/

