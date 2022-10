Visite des petits appartements Château de Maisons Maisons-Laffitte Catégories d’évènement: île de France

Maisons-Laffitte

Visite des petits appartements Château de Maisons, 9 octobre 2022, Maisons-Laffitte. Du dimanche 09 octobre 2022 au dimanche 16 octobre 2022 :

dimanche

de 14h00 à 15h30

. payant Plein tarif 12 e Tarif réduit 6,50 € Réservation www.tickets.monuments-nationaux.fr

Rendez-vous au château de Maisons pour les visites événements ! Découvrez en exclusivité les petits appartements, ces espaces normalement fermés à la visite. Loin d’être des logements de serviteurs, ces pièces ont accueilli au fil des siècles quelques personnages célèbres : François Mansart, l’architecte du château, Voltaire ou encore La Fayette. Avec notre guide du haut de la coupole, accessible par un escalier dérobé, admirez le point de vue vertigineux sur le grand escalier, l’un des joyaux du château, avant d’accéder aux petits appartements. Château de Maisons 2 avenue Carnot 78600 Maisons-Laffitte Contact : https://www.chateau-maisons.fr/Actualites/Visite-des-petits-appartements2 0139620149 https://www.facebook.com/chateaumaisons https://www.facebook.com/chateaumaisons https://www.chateau-maisons.fr/Actualites/Visite-des-petits-appartements2

©B.Gavaudo – CMN Chambre Voltaire

