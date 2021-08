Visite des parties hautes de la Cathédrale Coutances, 3 septembre 2021, Coutances.

Visite des parties hautes de la Cathédrale 2021-09-03 15:00:00 – 2021-09-03 Place du Parvis Notre-Dame Cathédrale

Coutances Manche

La visite des parties hautes vous entraîne dans un parcours d’exception, au cœur des tours et des tribunes. Le guide commentera les vestiges romans, les charpentes et les vitraux au plus près. Et dans la vertigineuse tour-lanterne, vous comprendrez pourquoi l’ingénieur Vauban se serait écrié en découvrant Coutances : « Mais quel est le fou sublime qui osa lancer dans les airs pareil monument ? ».

Interdit aux enfants de moins de 10 ans.

