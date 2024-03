Visite des parcs et jardins du parc Vieil Manoir le parc Vieil Champignelles, dimanche 2 juin 2024.

Visite des parcs et jardins du parc Vieil Venez découvrir les jardins du parc Vieil, restaurés dans l’esprit du XVIIIe siècle en France. Là-bas, vous y retrouverez : une avant-cour, un potager, un jardin d’herbes et un petit parc à la frança… Dimanche 2 juin, 10h00, 11h00, 15h00, 16h00 Manoir le parc Vieil Pour des raisons de sécurité (les douves en eau entourant la propriété n’étant pas protégées), les enfants doivent obligatoirement être accompagnés par leurs parents et sous leur responsabilité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T11:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T16:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Venez découvrir les jardins du parc Vieil, restaurés dans l’esprit du XVIIIe siècle en France. Là-bas, vous y retrouverez : une avant-cour, un potager, un jardin d’herbes et un petit parc à la française.

Venez assister aux visites guidées des jardins, commentées par les propriétaires, le dimanche 2 juin à 10 heures, à 11 heures, à 15 heures et à 16 heures.

Manoir le parc Vieil Le Parc Vieil, 89350 Champignelles Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 06 12 34 67 66 Les jardins historiques du Parc Vieil, connus par un terrier de 1780 référencé aux archives départementales d’Auxerre, ont été totalement supprimés au début du XXe siècle au profit d’une exploitation agricole des terres entourant le château. Depuis 1989, date d’acquisition de la propriété par les actuels propriétaires, ceux-ci ont tenu à recréer les parcs et jardins dans l’esprit du XVIIIe siècle en France. On y retrouve ainsi : avant-cour, potager, jardin d’herbes, petit parc à la française. Ils poursuivent chaque année leurs efforts pour redonner aux bâtiments leur environnement historique.

© Smiejan