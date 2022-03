Visite des parcs à huîtres “Le goût de la Normandie” Grandcamp-Maisy Grandcamp-Maisy Catégories d’évènement: Calvados

2022-04-11 09:00:00 – 2022-04-11 11:00:00

Grandcamp-Maisy Calvados De l’estran à l’atelier, découvrez la Baie des Veys et l’huître d’Isigny à travers une visite en toute convivialité : traversée des parcs à huîtres suivie d’une visite d’atelier et d’une dégustation ! Prévoir des bottes. Réservation obligatoire. Places limitées. De l’estran à l’atelier, découvrez la Baie des Veys et l’huître d’Isigny à travers une visite en toute convivialité : traversée des parcs à huîtres suivie d’une visite d’atelier et d’une dégustation ! Prévoir des bottes. Réservation obligatoire…. accueil@isigny-omaha-tourisme.fr +33 2 31 21 46 00 http://www.isigny-omaha-tourisme.fr/ De l’estran à l’atelier, découvrez la Baie des Veys et l’huître d’Isigny à travers une visite en toute convivialité : traversée des parcs à huîtres suivie d’une visite d’atelier et d’une dégustation ! Prévoir des bottes. Réservation obligatoire. Places limitées. G. Wait

