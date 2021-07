Montreuil Maison des Murs à pêches Montreuil, Seine-Saint-Denis Visite des Murs à Pêches – « un écrin de verdure en milieu urbain » Maison des Murs à pêches Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison des Murs à pêches Réservation obligatoire (25 personnes maximum)

Visite des murs à pêches sur le thème « Les murs à pêches, entre passé et avenir » avec le conférencier Bruno Granozio. Maison des Murs à pêches 89 rue Pierre-de-Montreuil 93100 Montreuil Montreuil Ruffins – Théophile-Sueur Seine-Saint-Denis

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:30:00

