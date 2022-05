Visite des Murs à Pêches à Montreuil Maison des Murs à Pêche Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis

Visite des Murs à Pêches à Montreuil Maison des Murs à Pêche, 21 mai 2022, Montreuil. Visite des Murs à Pêches à Montreuil

Maison des Murs à Pêche, le samedi 21 mai à 10:00

Au début du 20ème siècle, Montreuil était encore une ville agricole, avec près de 700 hectares consacrés à l’agriculture, dont la production fruitière était la production phare. Le site des Murs à Pêches de Montreuil constitue un patrimoine qui témoigne de cet héritage. Alors que l’urbanisation a contribué à dégrader ce patrimoine et la réserve de biodiversité qu’il abrite, le FEDER soutient depuis 2018, la préservation et la mise en valeur d’un espace naturel unique. Est Ensemble et la ville de Montreuil proposent une visite singulière du site pour découvrir une biodiversité insoupçonnée.

Sur inscription (dans la limite des places disponibles)

Visitez un haut-lieu Montreuillois de la biodiversité ! Maison des Murs à Pêche 89 rue Pierre de Montreuil, 93100 Montreuil Montreuil Signac – Murs-à-Pêches Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T10:00:00 2022-05-21T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Montreuil, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Maison des Murs à Pêche Adresse 89 rue Pierre de Montreuil, 93100 Montreuil Ville Montreuil lieuville Maison des Murs à Pêche Montreuil Departement Seine-Saint-Denis

Maison des Murs à Pêche Montreuil Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil/

Visite des Murs à Pêches à Montreuil Maison des Murs à Pêche 2022-05-21 was last modified: by Visite des Murs à Pêches à Montreuil Maison des Murs à Pêche Maison des Murs à Pêche 21 mai 2022 Maison des Murs à Pêche Montreuil Montreuil

Montreuil Seine-Saint-Denis