2022-04-30 – 2022-04-30

Cabanac-et-Villagrains Gironde Cabanac-et-Villagrains Balade à travers la commune pour découvrir son patrimoine historique et son histoire 10h-11h : parcours sur Cabanac

14h-15h : parcours sur Villagrains Balade à travers la commune pour découvrir son patrimoine historique et son histoire 10h-11h : parcours sur Cabanac

14h-15h : parcours sur Villagrains +33 5 56 68 72 13 Balade à travers la commune pour découvrir son patrimoine historique et son histoire 10h-11h : parcours sur Cabanac

14h-15h : parcours sur Villagrains

Cabanac-et-Villagrains

