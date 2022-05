Visite des Mines d’Argent de Wegscheid

2022-07-12 – 2022-08-30 Visite des Mines d’Argent de Wegscheid Visite du site et des galeries en cours de fouilles archéologiques du vallon du Soultzbach. Entrez dans les galeries des mines comme au XVème et XVIème siècle ! En partenariat avec l’association “Les Trolls”. Niveau : Tout public

Lieu du rendez-vous :14h00 à la Maison du Pays à Wegscheid

Durée : 2h30

Tarifs : 10 € / adulte – 4 € / enfant entre 7 et 12ans. 5 € / adhérent

Casques et lampes prêtées. Sur réservation : 06 47 29 16 20

