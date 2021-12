Sens Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens, Yonne Visite des magasins et présentations de manuscrits Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens Catégories d’évènement: Sens

le samedi 22 janvier 2022 à Médiathèque Jean-Christophe Rufin 10 participants maximum par tranche de visite

Découverte des fonds de la médiathèque et de l’histoire du livre du manuscrits à aujourd’hui. Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 rue René Binet 89100 Sens Sens Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T17:15:00 2022-01-22T18:15:00;2022-01-22T19:45:00 2022-01-22T20:45:00

