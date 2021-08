Valence Archives communautaires Valence Romans Agglo Drôme, Valence Visite des magasins de conservation Archives communautaires Valence Romans Agglo Valence Catégories d’évènement: Drôme

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Archives communautaires Valence Romans Agglo Visite gratuite, le nombre de places étant limité, l’inscription est recommandée.

Découvrez les nouveaux locaux et les missions d’un service Archives-Patrimoine. Archives communautaires Valence Romans Agglo Valence Chemin de ronde Latour-Maubourg Valence Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:15:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T11:15:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:15:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:15:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:15:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-18T17:15:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:15:00 2021-09-19T11:00:00;2021-09-19T11:15:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:15:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:15:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:15:00 2021-09-19T17:00:00

