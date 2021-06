Rennes Logements Haut-Sancé Ille-et-Vilaine, Rennes Visite des logements du Haut-Sancé Logements Haut-Sancé Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Visite des logements du Haut-Sancé Logements Haut-Sancé, 22 juin 2021-22 juin 2021, Rennes. Visite des logements du Haut-Sancé

Logements Haut-Sancé, le mardi 22 juin à 18:30

La MAeB vous propose de visiter cette opération de 6 logements sociaux, de l’Atelier 56S pour Archipel Habitat. Ce projet a été lauréat dans le cadre du Prix Architecture Bretagne 2020 dans la catégorie « habiter ensemble ». Nombre de places limité, inscription obligatoire

sur inscription

visite architecturale en présence des architectes Logements Haut-Sancé 9-10 Avenue du Haut-Sancé 35000 Rennes Rennes Quartiers Sud-Est Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-22T18:30:00 2021-06-22T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Étiquettes évènement : Autres Lieu Logements Haut-Sancé Adresse 9-10 Avenue du Haut-Sancé 35000 Rennes Ville Rennes lieuville Logements Haut-Sancé Rennes