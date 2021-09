Randan Domaine royal de Randan Puy-de-Dôme, Randan Visite des “lieux interdits” du Domaine Royal de Randan Domaine royal de Randan Randan Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Randan

Visite des “lieux interdits” du Domaine Royal de Randan Domaine royal de Randan, 18 septembre 2021, Randan. Visite des “lieux interdits” du Domaine Royal de Randan

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Domaine royal de Randan

Samedi 18 & dimanche 19 septembre 2021, de 10h à 19h. À 10h30 : « Lieux interdits » Venez découvrir ce que l’on vous cache habituellement du Domaine de Randan. Visite sous la conduite du conservateur du Domaine. Durée : 2h. Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. Réservation conseillée au 04 70 41 57 86. Samedi 18 & dimanche 19 septembre 2021, de 10h à 19h. A 10h30 : « Lieux interdits » Venez découvrir ce que l’on vous cache habituellement du Domaine de Randan. Domaine royal de Randan Place Adélaïde d’Orléans, 63310 Randan, Puy-de-Dome, Auvergne Rhône-Alpes Randan Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Randan Autres Lieu Domaine royal de Randan Adresse Place Adélaïde d'Orléans, 63310 Randan, Puy-de-Dome, Auvergne Rhône-Alpes Ville Randan lieuville Domaine royal de Randan Randan