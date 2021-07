Chabris Office de Tourisme Communautaire de Chabris-Pays de Bazelle Chabris, Indre Visite des lieux de mémoire de la Seconde Guerre mondiale Office de Tourisme Communautaire de Chabris-Pays de Bazelle Chabris Catégories d’évènement: Chabris

Office de Tourisme Communautaire de Chabris-Pays de Bazelle, le samedi 18 septembre à 14:00

Différents lieux de mémoire du pays de Bazelle (nord de l’Indre) seront présentés, pour découvrir la Résistance dans un des cantons les plus actifs du département de l’Indre. Nous nous déplacerons sur les communes de Chabris, Saint-Christophe-en-Bazelle, Orville, Bagneux, etc. Si possible, les déplacements se feront en covoiturage. Nous parlerons de la ligne de démarcation, des passages clandestins, des femmes dans la résistance, de la tragédie des Mineaux, de la vie dans un maquis actif, de l’organisation des maquis FTPF du département de l’Indre, des gendarmes dans la résistance.

Rendez-vous à l’Office du Tourisme | Prévoir des chaussures de marche

Visite partielle du circuit Jeannot Bizeau : lieux de manifestation, de combats, de répression, de maquis. Office de Tourisme Communautaire de Chabris-Pays de Bazelle Place Albert-Boivin 36210 Chabris Chabris La Misonnette Indre

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00

