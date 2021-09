Boulogne-Billancourt Musée départemental Albert-Kahn Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine Visite des lauréats des Rencontres Photographiques Musée départemental Albert-Kahn Boulogne-Billancourt Catégories d’évènement: Boulogne-Billancourt

Le musée départemental Albert-Kahn accueille les travaux des lauréats 2021 des Rencontres Photographiques des Amis du musée, Charles Delcourt, Isabeau de Rouffignac et Jin Tian pour une exposition de photographies contemporaines installée dans le jardin. Elle s’inscrit dans la continuité du projet d’Albert Kahn et de ses Archives de la Planète : dresser l’inventaire visuel d’un monde en mutation.

sur inscription. Pour participer aux Journées Européennes du Patrimoine au musée départemental Albert-Kahn, la présentation du pass sanitaire est obligatoire à partir de 18 ans (Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021).

L’exposition des lauréats vous livre ses secrets. Musée départemental Albert-Kahn 1 rue des Abondances 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt Parchamp – Albert Kahn Hauts-de-Seine

