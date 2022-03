Visite des jardins thématiques Jardins Panoramiques de Limeuil Limeuil Catégories d’évènement: Dordogne

En 1902, le Docteur Linarès, après sa carrière passée auprès du Sultan du Maroc, crée un parc à l’anglaise de 2 ha avec son arboretum à l’emplacement de l’ancien château fort. En 2004, l’association Au Fil du Temps le restaure et y installe de nouveaux jardins pédagogiques, ludiques et interactifs avec des sentiers d’interprétation thématiques. Au sommet du village classé « plus beaux villages de France », le site surplombe la confluence des rivières Dordogne-Vézère et offre une vue à 360° sur les paysages environnants. Appréciez la visite en autonomie avec concours photo, jeux géants, escape game…

Gratuit – 12 ans / tarif réduit 7,20 €

Visite libre des nombreux jardins thématiques et pédagogiques, des parcours de découvertes aménagés sur les 2 ha de jardins à l’anglaise, ouverture sur les paysages à 360 ° Jardins Panoramiques de Limeuil Place des Fossés 24510 Limeuil Limeuil Dordogne

