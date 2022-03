Visite des jardins romains et mérovingiens Musée archéologique de Civaux, 4 juin 2022, Civaux.

Visite des jardins romains et mérovingiens

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Musée archéologique de Civaux

Entrée libre aux jardins Ces jardins romain et mérovingien, créés entre 2016 et 2019, renforcent l’identité romaine du musée et viennent en complément du sanctuaire situé à proximité. Le but de ces jardins est de reconstituer ce que pouvaient être des jardins romain et mérovingien, non pas à Rome ou en Narbonnaise, mais ici dans le Poitou. Les jardins s’organisent en plusieurs espaces : plantes aromatiques, médicinales, tinctoriales et plantes et arbustes d’ornement (acanthes, rosier myriacantha, lambrusque…) et plantes potagères pour le jardin mérovingien.

Musée archéologique de Civaux 30 place de Gomelange, 86320 Civaux Civaux le Bourg Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:30:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T14:30:00 2022-06-05T18:00:00