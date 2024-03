Visite des jardins réguliers et de l’arboretum Château de Viven Viven, samedi 1 juin 2024.

Visite des jardins réguliers et de l’arboretum Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin Château de Viven 6 € adulte, 7€ si pique-nique et gratuit jusqu’à 12ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Promenade au sein des jardins pour retrouver les cinq sens du grand rendez-vous des Jardins…

Château de Viven 921 chemin du Château, 64450 Viven, Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-Atlantique Viven 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06.86.48.60.97 »}] Autour de la demeure du XVIIe siècle, remaniée au XVIIIe, un jardin régulier en terrasse, des topiaires, un labyrinthe et un théâtre de verdure en buis, se déploient des roseraies et des jardins à thème sur une surface de 3 ha. autoroute A65, sortie n°9 Thèze

