Rochefort

le vendredi 3 juin à 09:30

Nous organisons des visites des jardins pour les scolaires. Elles pourront être thématisées en fonction des souhaits des enseignants et des élèves.

Uniquement pour les scolaires.

2022-06-03T09:30:00 2022-06-03T11:30:00

2022-06-03T09:30:00 2022-06-03T11:30:00

