du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Le jardin de Marguerite

Dans les douves des remparts de Wangen, deux jardins partagés vous attendent. Ils ont été créés par un collectif enthousiaste qui a su développer, grâce à la technique de la permaculture, au partage d’idées et de savoir-faire, deux jardins charmants et innovants. Wangen a une tradition de jardins et d’autres savoirs seront à partager. Nous organisons des visites commentées et des circuits de découverte dans le village.

Entrée libre, respect des gestes barrière

Une expérience heureuse de jardin et un savoir partagés Le jardin de Marguerite rue des Lilas 67520 Wangen Wangen Bas-Rhin

2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T17:00:00;2022-06-05T09:30:00 2022-06-05T17:00:00

