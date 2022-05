Visite des jardins partagés à Die Jardins familiaux de Die Die Catégories d’évènement: Die

Drôme

Visite des jardins partagés à Die Jardins familiaux de Die, 4 juin 2022, Die. Visite des jardins partagés à Die

Jardins familiaux de Die, le samedi 4 juin à 10:00

Différents ateliers vous seront proposés toute la journée : – maintenir un sol vivant – vous pourrez faire votre propre bokashi – animation par une chorale – apéro festif à 18h

Entrée libre

Visite commentée des jardins partagés Jardins familiaux de Die Chemin de l’Aube 26150 Die Die Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Die, Drôme Autres Lieu Jardins familiaux de Die Adresse Chemin de l'Aube 26150 Die Ville Die lieuville Jardins familiaux de Die Die Departement Drôme

Jardins familiaux de Die Die Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/die/

Visite des jardins partagés à Die Jardins familiaux de Die 2022-06-04 was last modified: by Visite des jardins partagés à Die Jardins familiaux de Die Jardins familiaux de Die 4 juin 2022 Die Jardins familiaux de Die Die

Die Drôme