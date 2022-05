Visite des jardins par les jardiniers Château de Talcy Talcy Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Talcy

Visite des jardins par les jardiniers Château de Talcy, 4 juin 2022, Talcy. Visite des jardins par les jardiniers

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Château de Talcy Compris dans le droit d’entrée : adulte 6 euros, gratuit moins de 26 ans

Suivez nos jardiniers pour une visite des jardins ! L’occasion de mettre en lumière leurs talents et de s’interroger sur la place des jardins dans la cause environnementale pour un moment de partage Château de Talcy Rue du Château, 41370 Talcy Talcy Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:30:00 2022-06-04T15:15:00;2022-06-04T16:00:00 2022-06-04T16:45:00;2022-06-05T11:00:00 2022-06-05T11:45:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T14:45:00

