Visite des jardins minuscules de Cluny Cluny petits trésors Cluny

Visite des jardins minuscules de Cluny À l’occasion des « Rendez-vous aux jardins 2024 », venez découvrir les petits trésors de Cluny et les autres jardins minuscules et éphémères. 1 et 2 juin Cluny petits trésors Départ de la déambulation à 15 h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T15:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T15:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Une promenade pédestre de 2 h avec plusieurs arrêts sur les lieux remarquables vous attendent. Vous pourrez également goûter pour clôturer l’événement.

Cluny petits trésors Parc abbatial Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 59 05 87 Déambulation commentée dans les rues de la ville. Des visites de jardins minuscules sur les fenêtres et les balcons, devant les portes, dans les fontaines et lavoirs, créés par les habitants et des visites des jardins associatifs sont proposées. Avec le soutien du cercle « Petits trésors de Cluny » et la ville de Cluny.

La gare routière et des parkings sont à proximité | Départ de la déambulation devant l'office du tourisme.

© Isabelle Lardon