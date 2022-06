VISITE DES JARDINS HISTORIQUES DU DOMAINE DE RIEUSSEC Gignac, 1 juillet 2022, Gignac.

VISITE DES JARDINS HISTORIQUES DU DOMAINE DE RIEUSSEC

Route d’Aniane Gignac Hérault

2022-07-01 10:00:00 10:00:00 – 2022-07-31 20:00:00 20:00:00

Gignac

Hérault

Les jardins de RIEUSSEC s’inscrivent dans le paysage qui en constitue l’écrin tant il est vrai que la maison est tournée vers ses extérieurs et vers ses jardins. Le Domaine de RIEUSSEC est valorisé par son environnement boisé et les perspectives des jardins à la fois sauvages et organisés. La nature y est à peine apprivoisée. Les jardins du Domaine de RIEUSSEC ont fait l’objet d’une protection au titre des Monuments Historiques en raison de leur authenticité et c’est en totalité que les jardins, terrasses et les espaces boisés ont été protégés.

Visitez les jardins du domaine de Rieussec, protégés au titre des Monuments Historiques, et découvrez l’écrin de nature de la maison Rieussec…

+33 4 67 57 54 11

@domaine de rieussec

Gignac

