Jardins gallo-romains de Malagne, le dimanche 5 juin à 11:00

Les domaines antiques comme celui de la villa de Malagne étaient bien souvent dotés de jardins d’agrément et vitaux. Afin d’aider les visiteurs à mieux comprendre les domaines hérités du passé romain en Calestienne, il était donc légitime de vouloir reconstruire le caractère ornemental et paysager de l’époque. C’est ainsi que des jardins expérimentaux ont été aménagés en 1996 à Malagne. Ils sont composés de 2 parties distinctes ; un jardin mosaïque avec des parterres thématiques bordés de buis, et un jardin de planches utilisé en potager. Ce projet de reconstitution est un hommage à la Nature et aux Gallo-romains pour qui les jardins et l’aménagement du paysage faisaient partie intégrante de la vie . Grâce à ces expérimentations, les plus vieilles variétés sont ainsi cultivées et sauvegardées chaque année. Découvrez les quelques 300 variétés de plantes du jardin mosaïque et du potager reconstitués . Saviez-vous que ce sont nos ancêtres les Romains qui ont introduit dans nos régions la notion de jardin d’agrément ? Connaissez-vous les légumes qui se cachent dans le potager de Malagne conçu à la romaine ? Rendez-vous le 5 juin dans notre villa gallo-romaine pour le découvrir !

NOTE : Accès aux jardins inclus dans le prix d’entrée de l’Archéoparc.

En compagnie d’un médiateur culturel, venez découvrir le dimanche 5 juin à 14h les plus beaux jardins gallo-romains de Wallonie !

Jardins gallo-romains de Malagne Rue du Coirbois 85, 5580 Rochefort



