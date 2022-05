Visite des jardins flore animale Les jardins flore animale Saulnières Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Les jardins flore animale, le samedi 4 juin à 08:00 3 € / Les recettes de la visite seront intégralement reversées à la section saulnièroise de l’association Riposte Bretagne (contre les cancers féminins).

Visite guidée avec explication des plantes s’adaptant au changement climatique. Les jardins flore animale 05 l’Afféagement, 35320, Saulnières Saulnières Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T08:00:00 2022-06-04T19:00:00

