Versailles jardins familiaux Versailles, Yvelines Visite des jardins familiaux jardins familiaux Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Visite des jardins familiaux jardins familiaux, 2 octobre 2021, Versailles. Visite des jardins familiaux

du samedi 2 octobre au dimanche 3 octobre à jardins familiaux

Visite guidée du jardin Paul Philippe qui a été labellisé “Jardin remarquable” en 2014. Il s’agit du premier jardin familial recevant cette labellisation. Visite des jardins des Petits-Bois jardins familiaux 1 rue des petits bois Versailles Jussieu Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T14:30:00 2021-10-02T15:00:00;2021-10-03T14:30:00 2021-10-03T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu jardins familiaux Adresse 1 rue des petits bois Ville Versailles lieuville jardins familiaux Versailles