Visite des jardins et du parcours d’art contemporain du château de La Montchevalleraie à Segré-en-Anjou-bleu Jardins du château de la montchevalleraie, 4 juin 2022, Aviré. Visite des jardins et du parcours d’art contemporain du château de La Montchevalleraie à Segré-en-Anjou-bleu

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardins du château de la montchevalleraie Entrée libre pour les jardins. Possibilité de visites guidées des intérieurs par le propriétaire, entrée 8 euros, gratuit moins de 12 ans

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

