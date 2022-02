Visite des jardins et de la maison de Georges Clemenceau Maison et jardins de Georges Clemenceau Saint-Vincent-sur-Jard Catégories d’évènement: Saint-Vincent-sur-Jard

Vendée

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Maison et jardins de Georges Clemenceau

Découvrez les jardins de la maison de Georges Clemenceau. Georges Clemenceau (1841-1929) s’installe dans « la Bicoque » en 1919. Il vient alors de signer le traité de paix au terme de la Grande Guerre de 1914-18, au prix d’un investissement personnel intense. Il désire se reposer d’une longue carrière consacrée à la politique, et revenir dans sa Vendée natale. C’est ainsi qu’il surnomme cette petite maison isolée, simple location où il viendra séjourner à chaque belle saison jusqu’à sa mort. Patiemment, il compose son jardin, attentif aux conseils de son grand ami, le peintre Claude Monet, et suivant ses propres envies en dépit du sable, des vents marins et des fortes marées. Il n’hésite pas à y recevoir des personnalités prestigieuses, comme les ambassadeurs du Japon et des États-Unis. La maison est achetée par l’État peu après sa mort. Depuis, elle conserve les traces de la présence du « Tigre », ainsi que des témoignages de ses amitiés et de ses passions : littérature, chasse et arts extrême-orientaux. Les jardins de « la Bicoque » sont des créations singulières et très personnelles : Clemenceau conçoit lui-même leurs « fouillis de plantes », l’étagement des espèces et les assortiments de couleurs. Ces compositions « sauvages », bien que mûrement pensées, reflètent la liberté et l’absence de contraintes dans lesquelles le grand homme a choisi de vivre ses dernières années. Contre les avis décourageants des pépiniéristes, Clemenceau réussit à faire pousser sur la dune fertilisée avec des algues, une multitude de plantes vivaces et annuelles, protégées de haies coupe-vent et arrosées grâce à une réserve d’eau qui lui donne jusqu’à 24 000 litres par jour. Une solide amitié lie Clemenceau et le peintre Claude Monet (1840-1926) depuis leur jeunesse : de nombreuses lettres en témoignent. Ils s’échangent des conseils de jardinage, des graines, des boutures de plantes… Dans cette correspondance, toutes les indications d’espèces, de quantité et de disposition des plantes ont servi à la restitution du jardin, réalisée en 2006. Si Clemenceau reconnaît que Monet lui a appris à « comprendre la lumière », il n’en est pas moins convaincu que son jardin reflète sa personnalité. Car, lui écrit-il : « Le jardin, c’est l’homme… ». Georges Clemenceau a occupé cette maison d’été à Saint-Vincent-sur-Jard les dix dernières années de sa vie, de 1919 à 1929. Il y recevait ses nombreux amis et proches, dont Claude Monet. Maison et jardins de Georges Clemenceau Avenue Georges Clemenceau, Saint-Vincent-sur-Jard Saint-Vincent-sur-Jard Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00

Lieu Maison et jardins de Georges Clemenceau
Adresse Avenue Georges Clemenceau, Saint-Vincent-sur-Jard
Ville Saint-Vincent-sur-Jard
Departement Vendée

Maison et jardins de Georges Clemenceau Saint-Vincent-sur-Jard Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-vincent-sur-jard/

