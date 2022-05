Visite des jardins et concert Pierres en Lumières au Château d’Esquay-sur-Seulles Esquay-sur-Seulles Esquay-sur-Seulles Catégories d’évènement: Calvados

L'ADTLB et la commune d'Esquay-sur-Seulles, dans le cadre de Pierres en Lumières organisées par les Départements Normands et la Fondation du Patrimoine, vous convient à une soirée exceptionnelle au château d'Esquay-sur-Seulles, avec ses jardins illuminés, qui sera animée par l'Orchestre des Marais. Soirée exceptionnelle, car le domaine, propriété du Comte et de la Comtesse BAUDENET d'ANNOUX, n'est habituellement pas ouvert au public. 21h : Rendez-vous à l'église d'Esquay-sur-Seulles et départ à pied vers les jardins du château. Vous pourrez visiter librement ces jardins remarquables avec des musiciens qui, au détour d'un bosquet, d'une fontaine, d'une ancienne douve, accompagneront vos pas dans ce magnifique parc. Un concert sera ensuite donné devant le château et un parterre de fleurs et de verdure, avec au programme notamment, des airs célèbres de Strauss, Verdi, Rossini interprétés par l'Orchestre des Marais, dirigé par Fabrice MAHIEU, directeur de l'école intercommunale de musique et de danse de Balleroy – Le Molay-Littry, et Rodolphe ROBERT, trompettiste. La municipalité sera heureuse d'offrir le verre de l'amitié à l'issue de cette soirée, dans la salle des fêtes. En cas de mauvais temps, le concert se tiendra dans l'église d'Esquay, mais la visite des jardins du château sera toutefois maintenue. Gratuit. Participation Libre.

