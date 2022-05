Visite des jardins et atelier bouquet d’abbaye Abbaye de Vaucelles Les Rues-des-Vignes Catégories d’évènement: Les Rues-des-Vignes

Nord

le vendredi 3 juin à 10:00

Abbaye de Vaucelles, le vendredi 3 juin à 10:00

Atelier : la jardinière fait de très beaux bouquets lorsque le printemps arrive. La composition et la couleur suivent les cultures de saison. Les enfants sont invités à s’en inspirer pour créer leur propre composition.

Visite guidée et atelier sur réservation

Les jardins monastiques répondaient à des besoins essentiels : nourrir les moines, les soigner, fleurir l’abbatiale, produire des plantes tinctoriales pour les tissus et beaucoup d’autres choses ! Abbaye de Vaucelles 59258 Les Rues des Vignes Les Rues-des-Vignes Nord

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T17:30:00

