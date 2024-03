Visite des jardins du Silo Jardin du Silo Saintes, dimanche 2 juin 2024.

Visite des jardins du Silo Venez découvrir ou re-découvrir les jardins de l'association et coopérative culturelle Dans l'oeil du Silo à Saintes, implantés sur une ancienne friche industrielle d'un ancien silo à grain des année… Dimanche 2 juin, 10h00

Venez découvrir ou re-découvrir les jardins de l’association et coopérative culturelle Dans l’oeil du Silo à Saintes, implantés sur une ancienne friche industrielle d’un ancien silo à grain des années 30.

Buttes de cultures, sentiers découverte, observation de la faune et flore locale, insectes, nichoirs à oiseaux, compostage des bio-déchets… Ce jardin se veut avant tout une vitrine des possibles, laboratoire à ciel ouvert mettant à l’oeuvre des solutions pour réhabiliter la biodiversité sur un site à l’abandon depuis plus de 10 ans.

L’équipe de bénévoles et passionnés du jardin vous accompagnera toute la journée du dimanche 2 juin 2024 pour vous expliquer les travaux déjà accomplis, ceux en cours et à venir.

Le jardin du Silo est né d'un partenariat entre l'association « Incroyables Comestibles Saintes » et le collectif « Dans l'œil du Silo ». Il est ouvert lors des manifestations et évènements. Chaque citoyen peut donc librement venir planter et récolter des fruits et des légumes et partager ses connaissances avec d'autres. Cette démarche vise à accompagner la transition alimentaire des territoires, le respect et le développement de la biodiversité, ainsi que le renforcement du lien social entre les générations.

