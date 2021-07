La Flèche La Flèche La Flèche, Sarthe VISITE DES JARDINS DU PRYTANÉE SUIVIE D’UN CONCERT D’UN QUATUOR À CORDES – AVEC LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE La Flèche La Flèche Catégories d’évènement: La Flèche

La Flèche Sarthe Venez découvrir avec Stéphanie Barioz, chargée de mission inventaire du patrimoine, l’histoire des jardins du parc du Prytanée créés au XVIIe siècle et leur évolution au fil du temps. Cette visite sera suivie d’un concert du quatuor à cordes Oknos quartet.

Programme :

HAYDN : Quatuor op 20 n°2 Do Majeur

MOZART : Quatuor K421 en ré mineur

BEETHOVEN : Quatuor N°1 op 18 en Fa majeur Tarif : 12 €, – de 15 ans et demandeurs d’emploi : 7 €, – de 5 ans : gratuit

RDV à l’entrée du Prytanée (cour de Crédence), rue du parc. Carte d’identité obligatoire.

