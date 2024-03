Visite des jardins du prieuré de longpré Jardins du prieuré de longpré Haramont, vendredi 31 mai 2024.

Visite des jardins du prieuré de longpré Rendez-vous aux jardins 2024 31 mai – 2 juin Jardins du prieuré de longpré gratuit pour moins de 15 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T09:00:00+02:00 – 2024-05-31T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Jardins d’inspiration médiévale autour d’un monastère du 12ème siècle

Jardins du prieuré de longpré 32 route de la vallée de Baudrimont, 02600 Haramont Haramont 02600 Aisne Hauts-de-France Au cœur d’une vallée parcourue par un cours d’eau, les jardins de buis et d’ifs agrémentés de vivaces et de plantes médicinales entourent et décorent le monastère . Les jardins architecturés comprennent des utilitaires, des symboles, des fleurs et un prieuré du XIIe siècle. Ces monuments vivants complètent une architecture religieuse médiévale.

©