Visite des jardins du Parc de Wesserling Parc de Wesserling Husseren-Wesserling, samedi 1 juin 2024.

Visite des jardins du Parc de Wesserling Découvrez nos 5 jardins, labellisés « Jardin Remarquable » : potager, jardin régulier, terrasses méditerranéennes, parc à l’anglaise et parc rural… Mais également un sentier pieds nus et des zones de… Samedi 1 juin, 10h00 Parc de Wesserling 12€ adulte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Découvrez nos 5 jardins, labellisés « Jardin Remarquable » : potager, jardin régulier, terrasses méditerranéennes, parc à l’anglaise et parc rural… Mais également un sentier pieds nus et des zones de détente.

Parc de Wesserling Rue du Parc, Husseren-Wesserling, Haut-Rhin, Grand Est Husseren-Wesserling 68470 Haut-Rhin Grand Est 03 89 38 28 08 http://www.parc-wesserling.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.parc-wesserling.fr/billetterie/ »}] Les 5 jardins remarquables se distinguent par des ambiances variées et un patrimoine arboré de qualité : potager aux motifs textiles riches en couleurs, arômes et saveurs ; le jardin régulier « à la française » aux formes géométriques ; les terrasses méditerranéennes exotiques et parfumées ; le parc « à l’anglaise » mystérieux et romantique ; le parc rural au calme paisible et charme discret. Voiture : prendre l’A35, A36 ou RN83 direction Mulhouse sortie Thann. Suivre la RN66 direction Epinal/SNCF-ligne Kruth-MulhouseAll.; Ang. Animaux en laisse uniquement. Parking WC et Buvette au musée Textile

©S Josch