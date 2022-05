Visite des jardins du Manoir du Plessis au Bois Jardin du Manoir du Plessis au Bois Vauciennes Catégories d’évènement: Oise

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin du Manoir du Plessis au Bois individuels 5€, groupes 4€/pers, enfants 3€, handicapés gratuit

Jardins clos de murs d’enceinte. Réinterprétation de l’esprit de la fin du Moyen-Age et du début de la Renaissance : potager, canal, boulingrin, vivier, verger, bosco, un manoir des XVe-XVIe siècles. Jardin du Manoir du Plessis au Bois Manoir du Plessis au Bois 4, rue du château, 60117 Vauciennes, Oise, Hauts-de-France Vauciennes Oise

2022-06-04T13:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T13:00:00 2022-06-05T19:00:00

