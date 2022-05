Visite des Jardins du Manoir d’Hénocq Jardins du Manoir d’Hénocq Énocq Catégories d’évènement: Énocq

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin

Entre Étaples et Montreuil sur mer, les Jardins du Manoir d’Hénocq, anciennement appelé “Ferme Seigneuriale d’Enocq”, sont un témoignage unique de l’art de vivre médiéval. Ces jardins inspirés du Moyen-Age honorent l’habitation d’origine seigneuriale dont la première trace date de 1189. Après une courte introduction, visite libre des jardins, jeu de piste pour les enfants.

Tarif normal 5 euros, tarif réduit 4 euros, gratuit pour les moins de 12 ans.

Visite des Jardins du Manoir d'Hénocq, d'inspiration médiévale. Jardins du Manoir d'Hénocq 7 rue de la Creuse. Enocq. 62170 Brexent-Enocq Énocq Pas-de-Calais

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

