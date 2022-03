Visite des jardins du manoir de la Groye Manoir de la Groye, 3 juin 2022, Saint-Saturnin-sur-Loire.

Vous pourrez découvrir librement l’ensemble des jardins, et échanger avec les propriétaires, paysagiste et architecte. Une terrasse de café temporaire est organisée dans le jardin, avec jus de fruits, gâteaux, thé et café pour prolonger le plaisir. Le manoir de la Groye et ses jardins sont situés sur le versant sud du coteau de la Loire, en bordure du village de Saint-Saturnin sur Loire. Tombés en déshérence jusqu’aux années 40, ils ont fait l’objet d’une restauration soignée au cours des dernières décennies, et sont depuis classés Monument Historique. Construit entre 1585 et 1595, le logis principal incarne parfaitement dans son architecture la renaissance tardive d’influence Italienne. Ses jardins organisés en terrasses surplombant la vallée de la Loire ont un petit air de Toscane. Plus de 800 espèces et variétés de plantes y sont représentées. Le jardin a été lauréat du prestigieux prix VMF en 2021, récompensant la plus belle restauration d’un jardin patrimonial en France. Les jardins comprennent notamment: – Une cour d’entrée, dont les façades de bâtiments sont festonnés de rosiers et de glycines – Un arboretum à l’anglaise qui domine la vallée de la Loire – Un jardin régulier, à la Française, tracé sur une terrasse rectangulaire encore maintenue par les murs de soutènement d’origine de la construction. – Une prairie avec en son centre un potager

5€ pour les plus de 12 ans, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Visite des jardins à l’italienne ouverts sur la vallée de la Loire, classés MH et lauréats du prix VMF 2021 de la restauration d’un jardin patrimonial. Café en terrasse dans les jardins

Manoir de la Groye 9 rue de la Loire 49320 saint saturnin sur loire Saint-Saturnin-sur-Loire Maine-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T12:30:00;2022-06-03T14:30:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:30:00;2022-06-04T14:30:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:30:00;2022-06-05T14:30:00 2022-06-05T18:00:00