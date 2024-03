Visite des jardins du Grand Port Jardins du logis du Grand Port Vernoux-sur-Boutonne, vendredi 31 mai 2024.

Visite des jardins du Grand Port Visite scolaire (à la demande), libre, ou commentée à 9h, 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h. 31 mai – 2 juin Jardins du logis du Grand Port 3€, gratuit pour les -18 ans.

Il ne restait rien autour de la propriété. Explications sur la renaissance du parc, sur le choix des espèces, sur le dessin.

2 000 arbres et arbustes ont été replantés entre 1999 et 2005 :

– en arrivant, côté pigeonnier : allées de sycomores, haies d’ifs/cèdres/chênes/bouleaux.

– au potager : haie de buis.

– dans le parc : allées de tilleuls et d’érables/31 espèces d’érables/cèdres/tulipiers.

Jardins du logis du Grand Port Logis du Grand Port, 79170 Vernoux-sur-Boutonne, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine Vernoux-sur-Boutonne 79170 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 06 72 11 23 28 Restitué entre 1999 et 2005 sur 6,5 hectares, le parc entoure le logis du Grand-Port (XVIe et XVIIe siècles – ISMH). Par des allées d’érables, de hêtres et de tilleuls, il permet de découvrir les bâtiments sous différents angles, dans un écrin de verdure. Travaillé autour de grandes perspectives qui s’ouvrent et se ferment, il comprend 200 espèces dont 38 d’érables. Le potager, clos de murs (1,3 hectares) est entièrement restitué.

Superficie : 6,5 ha

Renaud PELLAT de VILLEDON