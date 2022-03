Visite des jardins du Domaine du Grand Port Vernoux-sur-Boutonne, 3 juin 2022, Vernoux-sur-Boutonne.

Visite des jardins du Domaine du Grand Port Logis du Grand Port Lieu-dit Le Grand Port Vernoux-sur-Boutonne

2022-06-03 – 2022-06-05 Logis du Grand Port Lieu-dit Le Grand Port

Vernoux-sur-Boutonne Deux-Sèvres Vernoux-sur-Boutonne

3 3 EUR Visite des jardins du Domaine du Grand Port

Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins

Les 3, 4 et 5 juin à Vernoux-sur-Boutonne

Samedi et dimanche de 9h à 12h et de 14h à 19h

Le vendredi étant réservé principalement pour les scolaires

Restitué entre 1999 et 2004 sur 6,5 hectares, le parc, le potager et le verger entourent le logis du Grand Port (XVIe et XVIIe), inscrit aux Monuments Historiques. Par des allées d’érables et de tilleuls, il permet de découvrir les bâtiments sous différents angles. Travaillé autour de grandes perspectives, il comprend 200 espèces dont 38 érables. Le potager dont les murs viennent d’être entièrement restitués s’entend sur 1,3 hectares. Explications sur le choix des végétaux.

3€ pour les adultes, gratuit pour les moins de 18ans.

+33 6 70 11 23 28

Le Logis du Grand Port

Logis du Grand Port Lieu-dit Le Grand Port Vernoux-sur-Boutonne

