VISITE DES JARDINS DU DOMAINE DE RIEUSSEC

VISITE DES JARDINS DU DOMAINE DE RIEUSSEC, 21 mai 2022

2022-05-21 10:00:00 – 2022-05-21 20:00:00 Niché au coeur du vignoble de la Moyenne Vallée de l'Hérault, sur la route de Saint Guilhem le Désert, le Domaine de Rieussec se caractérise par son authenticité.Vous visiterez ses jardins historiques: jardins paysagés à la française, jardin anglais sur deux terrasses, allée de buis,orangerie, à proximité d'une chapelle romane, visite du vignoble, des chais et dégustation des vins. Pensez à appeler avant de venir même si la réservation est effectuée via internet ! +33 4 67 57 54 11

